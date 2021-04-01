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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

توزيع منهج شهر ابريل 2021 للصف الخامس الابتدائي

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:56 م
امتحان
امتحان
نعمات مدحت
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تصدر توزيع منهج شهر ابريل 2021 للصف الخامس الابتدائي، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات، عقب انتهاء الطلاب من امتحانات شهر مارس، وبداية دراسة منهج شهر أبريل حتى يؤدي الطلاب الاختبارات الشهرية أواخر أبريل، لذلك يستعد الطلاب للمنهج الجديد.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة منهج شهر أبريل لطلاب الصف الخامس الابتدائي.

توزيع منهج شهر ابريل 2021 للصف الخامس الابتدائي


وفقا للتقسيم الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الخامس الابتدائي فإنه منهج اللغة العربية جاء كالتالي: متابعة الوحدة الأولى وبالتحديد دروس نجيب محفوظ ونحب مصر، وفي الوحدة الثانية يدرس الطلاب دروس الرياضة والتسامح، ودعوة للحب التواصل، ومصر هي الدنيا.

وأما فيما يخص النحو، حيث يدرس الطلاب درسي المفعول لأجله والمفعول المطلق، وفي الكتاب ذو الموضوع الواحد يدرس الطالب الفصل الخامس من "مغامرات في أعماق البحار"، للكاتب الراحل نبيل فاروق.

منهج مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي

طبقا لما قامت بتوزيعه وزارة التربية والتعليم، فإن منهج مادة الرياضيات، متابعة الوحدة الأولى: من الدرس الخامس وحتى الدرس السادس، من ص 13 إلى ص 26، وفي الوحدة الثانية من الدرس الأول وحتى الدرس الثالث، في الصفحات من ص 28 إلى ص 46، بالإضافة إلى الوحدة الثالثة وتحديدًا الدروس من الأول وحتى الثالث.

منهج مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي شهر أبريل

وأما بالنسبة لمادة الدراسات الاجتماعية، للصف الخامس الابتدائي، شهر أبريل، فأما الجزء الخاص بالتاريخ حيث يدرس الطلاب الوحدة الثالثة الدرسين الأول والثاني وذلك في الصفحات من 32 وحتى 35.


وأما فيما يتعلق بالجزء الثانى الجغرافيا، فقد يدرس الطلاب في شهر أبريل باقي الوحدة الأولى وتحديدا الدرس الثاني من ص 8 إلى ص 14.

منهج شهر أبريل 2021 للصف الخامس الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية

يقوم طلاب الصف الخامس الابتدائي، على مدار شهر أبريل الجاري، بدراسة مادة اللغة الإنجليزية، الوحدتين 9 و 10، مع  مراجعة 1، وذلك من خلال الصفحات من ص 9 إلى ص 18.

منهج مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي شهر أبريل

وأما فيما يخص مادة العلوم، فإن طلاب الصف الخامس يدرسون في شهر أبريل، الدرس الأول وذلك من ص 18 إلى ص 23، وأنشطة الدرس الأول من ص 10 إلى ص 14، كما يدرس الطلاب الدرس الثاني من 24 حتى ص 27، بالإضافة إلى أنشطة الدرس الثاني من ص 15 حتى ص 17.

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