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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

فضائل شهر رمضان المعظم

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:56 م
شهر رمضان
شهر رمضان
نعمات مدحت
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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، حيث ورد فضله في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، رمضان شهر الخيرات والبركات، حيث تعدد فيه الأحداث التاريخية والدينية، وبه نعم لا تعد ولا تحصى.

فضائل شهر رمضان

لشهر رمضان فضل كبير، فقد أنزل الله فيه القُرآن الكريم، "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ"، فقد نزل مفرقا على رسولنا صلى الله عليه وسلم.

ليلة القدر خير من ألف شهر 

ليلة القدر، خير من ألف شهر، حيث نزل في ليلة القدر التي بيّن النبيّ أنّها خير من ألف شهر، ومن قامها لله مُحتسباً الأجر والثواب، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم: (مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)، وتكون في العشر الأواخر من شهر رمضان.

غفران الذنوب ومحو الخطايا


كما للشهر الكريم من فضائل كبيرة حيث يغفر الله فيه الذنوب، ويُكفّر به الخطايا، وهو سبب لدخول الجنّة؛ حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي رواه جابر بن عبدالله -رضي الله عنه: (أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: أرَأَيْتَ إذا صَلَّيْتُ الصَّلَواتِ المَكْتُوباتِ، وصُمْتُ رَمَضانَ، وأَحْلَلْتُ الحَلالَ، وحَرَّمْتُ الحَرامَ، ولَمْ أزِدْ علَى ذلكَ شيئًا، أأَدْخُلُ الجَنَّةَ؟ قالَ: نَعَمْ).


غلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين


ولقد ميز الله الشهر الكريم أيضا، بأنه تُفتَح فيه أبواب الجنّة، وتُغلَق أبواب النيران، وتُصفَّد الشياطين، وذلك كلّه من رحمة الله بالمؤمنين في هذا الشهر؛ لكثرة طاعتهم، وإقبالهم على الله بالأعمال الصالحة؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا جاءَ رَمَضانُ فُتِّحَتْ أبْوابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أبْوابُ النَّارِ، وصُفِّدَتِ الشَّياطِينُ)، كما يعد شهر رمضان فرصة طيبة للعباد، حيث يستجيب الله من عباده الدعاء؛ فرمضان موطن إجابة للدعاء، وللصائم دعوة مُستجابة لا تُرَدّ.

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