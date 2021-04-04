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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إجازات شهر رمضان 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:42 م
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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قبل أيام قليلة تفصلنا عن الشهر المبارك، يبحث المواطنين مواعيد إجازات شهر رمضان 2021، وذلك بهدف زيادة عدد ساعات أطول في التعبد خلال أيام الإجازات الرسمية، ومن المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان فلكيًا في 13 أبريل الجاري، على أن ينتهي يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 13 مايو إلى السبت 15 مايو.

إجازات شهر رمضان 2021

ووفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان الكريم سيضم 3 إجازات رسمية بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاعي الخاص وكافة العاملين بالدولة وهما "اجازة شم النسيم- تحرير سيناء- عيد العمال"، كما سيضم أيضا بالنسبة للقطاع الحكومي 8 أيام إجازات أسبوعية ليومي الجمعة والسبت.

أيام الإجازات الرسمية لشهر رمضان 2021:

أولًا: عيد تحرير سيناء:
ويوافق يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان، حيث يحتفل المصريين كل عام في 25 من أبريل بذكرى تحرير سيناء، وتذاع الأغاني الوطنية، ويعتبر هذا اليوم بمثابة يوم "الكرامة" حيث استردت المصريون أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.

تابع ايضاً:


وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، حيث حدث به استرداد كامل لأرض سيناء الحبيبة، ما عدا مدينة طابا الساحرة التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

-ثانيًا: عيد العمال:

وسيكون يوم السبت أول مايو الموافق 19 رمضان، ويتم الاحتفال بهذا اليوم بإعطاء العمال اجازة بأجر كامل وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام القانون، إعمالا لحكم المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۲ و القرار الوزاري رقم 112: 2002 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (49) لسنة 2009 ہان تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

ثالثا: شم النسيم:

وسيكون يوم الإثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان، والاحتفال بهذا اليوم عادة مصرية قديمة تعود لاجدادنا الفراعنة، ويقضى المصريين شم النسيم وسط الزهور، كما يقومون بتناول المأكولات المملحة من الأسماك والاستمتاع بأجواء الربيع الخلابة بالخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة.

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