3 قرارات هامة لوزير التعليم اليوم





قرارات هامة لوزير التعليم اليوم

كما سيعلن استعدادات الوزارة لعقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة في أبريل الجاري، الذي يهدف لتدريب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة من ناحية ولاختبارات شبكات الإنترنت في المدارس والسيرفيرات من ناحية آخرى، وإعلان وموعد جدول الامتحانات.



مواعيد أبريل



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد حددت مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل.



مواعيد مايو

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية: اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021







مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي: اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.





تابع أيضاً:





رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا (dostor.org)

اجازات شهر رمضان 2021 (dostor.org)



مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021





مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيعلن اليوم 3 قرارات مهمة خاصة بجميع ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.كما يعلن الوزير ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.