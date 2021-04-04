تصدر رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا، محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين، وذلك بعد أن أطلقت وزارة الصحة الموقع للدخول عليه والتسجيل من أجل الحصول على اللقاح ، حيث أعطت الوزارة الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية التي تعتبر الفئات الأولى بالتطعيم، فقد ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين بالإسراع في التسجيل عبر الموقع، للحد من انتشار كورونا المستجد.

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

يمكن للمواطن الذي يريد الحصول على لقاح كورونا الدخول من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg ، للتسجيل في لقاح كورونا، الذي خصصته الوزارة، وبدء عمله خلال الفترة الماضية، حيث خصصت الوزارة 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، فقد أتاحت الوزارة أيضا للمواطنين التسجيل في الوحدات الصحية التي توجد بالمراكز والقرى حيث تقوم بكتابة أسماء المواطنين الذين يريدون الحصول على اللقاح.





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وأما الطريقة الثالثة التي خصصتها الوزارة للحصول على اللقاح وتسجيل البيانات الخاصة بالمواطن وهي الخط الساخن لتلقي طلبات المواطنين عبر أرقام وزارة الصحة.





كيفية التسجيل في لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة

عقب الدخول على الموقع الذي خصصته الوزارة لتلقي لقاح كورونا السالف ذكره، فإنه يجب على المواطن المتقدم للتسجيل كتابة كافة المعلومات المتعلقة به حتى يستطيع الحجز، والتي تتضمن التالي: الاسم بالكامل رباعي - رقم الهاتف الخاص بك - الرقم القومي المكون من 14 رقم شريطة أن يكون ساري - المحافظة التابع لها - المنطقة السكانية - أقرب وحدة صحية تابع لها والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

الفئات الممنوعة من لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة عدد من الفئات بمنع حصولها على اللقاح: وهم الأطفال ما دون الـ 18 عامًا، والأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأشخاص المسافرين للخارج، والسيدات الحوامل.