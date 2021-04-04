هانى شاكر يتعاون مع الموزع مهاب فى أغنية جديدة
الأحد 04/أبريل/2021 - 10:46 ص
دعاء عبد المقصودطباعة
تعاون نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر مع الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب في أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب"، وهي أغنية باللهجة الخليجي من كلمات الشاعر خالد بن معمر وألحان محمود حسن وميكس وماستر إسلام غلاب القبطان، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة قبل شهر رمضان.
وتقول كلمات الأغنية
وانت غايب ما باقي غيرك حبايب
وانت غايب قلبي مثلك كان غايب
في غيابك كم أعاني ما بقي لهفه واغاني
ولا حبايب وانت غايب
ويعتبر هذا هو التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان هاني شاكر ولكن لن يكون الأخير، كما يحضر يوسف لمزيد من الأعمال القادمة مع مجموعة من الفنانين مثل الفنان شريف صبري ونور مرشدي وغيرهم وذلك علي سبيل الذكر وليس الحصر.
وتقول كلمات الأغنية
وانت غايب ما باقي غيرك حبايب
وانت غايب قلبي مثلك كان غايب
في غيابك كم أعاني ما بقي لهفه واغاني
ولا حبايب وانت غايب
ويعتبر هذا هو التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان هاني شاكر ولكن لن يكون الأخير، كما يحضر يوسف لمزيد من الأعمال القادمة مع مجموعة من الفنانين مثل الفنان شريف صبري ونور مرشدي وغيرهم وذلك علي سبيل الذكر وليس الحصر.