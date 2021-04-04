هانى شاكر يتعاون مع الموزع مهاب فى أغنية جديدة

تعاون نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر مع الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب في أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب"، وهي أغنية باللهجة الخليجي من كلمات الشاعر خالد بن معمر وألحان محمود حسن وميكس وماستر إسلام غلاب القبطان، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة قبل شهر رمضان.وتقول كلمات الأغنيةوانت غايب ما باقي غيرك حبايبوانت غايب قلبي مثلك كان غايبفي غيابك كم أعاني ما بقي لهفه واغانيولا حبايب وانت غايبويعتبر هذا هو التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان هاني شاكر ولكن لن يكون الأخير، كما يحضر يوسف لمزيد من الأعمال القادمة مع مجموعة من الفنانين مثل الفنان شريف صبري ونور مرشدي وغيرهم وذلك علي سبيل الذكر وليس الحصر.