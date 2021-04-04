تراجع معدلات الإصابة والوفيات بكورونا فى إيطاليا وبريطانيا

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا وإيطاليا، أمس السبت، انخفاضًا في وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد اليومية.ورصدت وزارة الصحة البريطانية، 3423 إصابة جديدة من الفيروس التاجي، و10 وفيات جديدة، ما يشكل أقل حصيلة يومية لضحايا الجائحة منذ أوائل سبتمبر الماضي.وبهذه الحصيلة، ارتفع إجمالي المصابين بالفيروس في بريطانيا إلى 4357091 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى السبت، 126826 شخصًا.وتعد بريطانيا، سادس دولة عالميًا، من حيث عدد الإصابات بالجائحة، والخامسة من حيث حصيلة الوفيات.وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الصحية، عن تسجيل 21261 إصابة جديدة بكورونا، و376 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة.وكانت السلطات الإيطالية سجلت، الجمعة، 21932 إصابة، و481 وفاة جديدة، وتعد إيطاليا، السابعة عالميًا؛ من حيث حصيلة الإصابات، والسادسة من حيث عدد الوفيات من جرّاء فيروس كورونا.