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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص رخصة العقارات للتأكد من سلامة الإجراءات بالدقهلية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:44 م
فحص رخصة العقارات
فحص رخصة العقارات
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قام عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، السبت بالمرور الميداني على عدد من القطاعات بدأها بمركز شباب قرية بدين، التابعة للوحدة المحلية بميت علي؛ للتأكد من توفير الخدمة بملاعب المركز والانضباط الوظيفي، وقام بفحص رخصة بناء لأحد العقارات بذات القرية؛ للتأكد من سلامة الإجراءات والالتزام بالشروط الفنية المطلوبة وعدم تجاوز خط التنظيم أو الارتفاعات.

تابع سعد جولته بالمرور على إحدى ورش سمكرة السيارات بقرية جديدة الهالة، التابعة للوحدة المحلية ببرق العز استجابة لشكوى أحد المواطنين.

أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي يؤكد ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أنواع المخالفات وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.

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