شيرين عبدالوهاب تنتهي من تسجيل تتر «لحم غزال»

انتهت النجمة شيرين عبدالوهاب من تسجيل تتر مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبدالرازق ومن ألحان محمد رحيم.وكانت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "لحم غزال"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، قد تعاقدت منذ فترة مع شيرين عبدالوهاب لغناء تتر العمل.وتدخل الأغنية الخاصة بالمسلسل مرحلة المكساج خلال أيام لطرحها بالتزامن مع عرض المسلسل أول أيام شهر رمضان المبارك.وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد طرحت البوستر الدعائي للعمل الأسبوع الماضي، وهو العمل المنتظر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل على شبكة قنوات "mbc".وتدور أحداث المسلسل في بيئة اجتماعية شعبية، وتلعب "غادة" دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهما بعد أن تصبح غزال من الأثرياء."لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.