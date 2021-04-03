«النظافة والتجميل» تكرم الأمهات المثاليات بالهيئة في الجيزة

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أحد اللجان الفرعية التابعة للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، احتفالية يوم اليتيم بنادي الركن الأخضر للعاملين بالهيئة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وشفيق جلال، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة، ومختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة.وتم تكريم عدد من العاملات "الأمهات المثاليات" وأسرهم، وتقديم الهدايا العينية وشهادات التقدير لهم.