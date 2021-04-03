كرم جبر: لقاءاتنا مع الوزراء لإضافة جسر تواصل بين المسئول والإعلاميين

استضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، د. على المصيلحى وزير التموين، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ بماسبيرو.وقال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إننا نرحب بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين، للحديث عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان الفضيل، وسبق أن قدمنا لقاءات كثيرة مع عدد من الوزراء ليكون هناك جسر تواصل مع الإعلاميين والصحفيين مع المسئولين، وتمت استضافة عدد من الوزراء في المجلس الأعلى للإعلام، لخلق حالة تفاهم بين الإعلاميين والوزراء، وأهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصرى بحلول شهر رمضان، وربنا يحفظ مصر والمصريين.