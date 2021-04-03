الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يومًا

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا يقضى بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت.وفى وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس عباس، رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.وأعرب عباس في البرقية عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين، وفقا لوكالة "وفا".