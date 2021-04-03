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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة عبد الرازق تطرح البرومو الرسمى لـ«لحم غزال»

السبت 03/أبريل/2021 - 01:19 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
دعاء عبد المقصود
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طرحت النجمة غادة عبد الرازق على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام البرومو الرسمي لمسلسلها "لحم غزال" والتي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وكتبت غادة على الفيديو "البرومو الرسمي لمسلسل لحم غزال".

وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد روجت لمسلسلها الجديد "لحم غزال"، حيث نشرت البوستر الرسمى للمسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت غادة عبد الرازق قائلا " #مسلسل #لحم غزال #البوستر الرسمي ".

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق طرحت أكثر من بوستر دعائي للمسلسل ظهر خلاله أبطال العمل بشكل منفرد.

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

"لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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