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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الدستورية» ترفض دعويين لـ هانى العتال ضد مرتضى منصور

السبت 03/أبريل/2021 - 01:36 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
عماد سليمان
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قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعويين رقمى 17 و23 لسنة 41 قضائية "تنازع"، المقامتين من هانى مجدى حجاج (وشهرته هانى العتال)، ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بقرار اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بشأن طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للنادى.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

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