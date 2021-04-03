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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

انطلاق فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري

السبت 03/أبريل/2021 - 01:10 م
ملتقى الإسكندرية
ملتقى الإسكندرية الاقتصادي
أحمد عاشور
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انطلقت اليوم السبت، فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، بعنوان "من أبريل إلى أبريل عام من الجائحة.. واقع جديد يتشكل يومًا بعد يوم (بوصلة الإدارة والاقتصاد)"، بمشاركة الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، وعدد من رجال الصناعة والاقتصاد والخبراء، ويرأس الملتقى خبير تطوير الأعمال والتدريب أماني صقر.

وقالت أماني صقر، رئيس الملتقى، إن الدورة الجديدة من الملتقى مهداة إلى الدكتور شريف دلاورالخبير الاقتصادي وعضو مجلس أمناء أكاديمية تدريب وتأهيل الشباب، وذلك في ظل اعتزاله العمل العام، تقديرًا لما قدمه من اسهامات كبيرة في التنمية الاقتصادية والعمل الأكاديمي.

وأعلنت رئيس الملتقى أن الدورة الحالية هجينة تطلق عبر الإنترنت في بث مباشر، كجزء من المسئولية المجتمعية ونشر المعرفة لإفادة كافة المهتمين بالمجال الاقتصادي والإداري، مشيرة إلى أن الملتقى يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وضمانات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويولي اهتمامًا خاصًا بمشاركة طلاب الاقتصاد وإدارة الأعمال لخلق مناخ تشاركي لتبادل الخبرات العلمية والعملية مع الخبراء.

ويعد ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، المنصة السكندرية الوحيدة الدورية لمجتمع المال والأعمال والاقتصاد والمجتمع المدني بالإسكندرية، ويلتقي فيه جميع الجهات المعنية من كبار رجال الدولة والمحافظين والوزراء المعنيين، وصفوة التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والقطاع المصرفي ورجال الأعمال ورواد الأعمال وطلبة الدراسات العليا للإدارة، لمناقشة مستجدات الأمور من فرص وتحديات ببوصلة الإدارة والاقتصاد وتبادل الخبرات ووجهات النظر في حلقات نقاشية وتفاعلية وتكاملية إضافة إلى أطروحات تغطي كل المواضيع ذات الصلة.

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