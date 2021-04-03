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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من توصيل المياه لمنطقة الإصلاح

السبت 03/أبريل/2021 - 11:07 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من عملية مد وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية والفرعية المؤدية لمنطقة الإصلاح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك لخدمة أكثر من ألفي مواطن محروم من المياه منذ فترة كبيرة، لافتا إلى بدء المواطنين التعاقدات على العدادات لتوصيل المياه للمنازل.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم تدعيم منطقة الإصلاح بالمياه من محطة مياه القنطرة غرب الكبري، وتدعيم وزيادة كمية المياه من خلال الربط على محطة مياه الكيلو 19، ومحطة مياه قرية النصر الكيلو 14، لافتا بأن طول الشبكة الممتدة لمنطقة الإصلاح يبلغ 3200 متر، قطر 6 بوصات، و500 متر قطر 4 بوصات، تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، وذلك لضمان توصيل المياه لتلك المنطقة والمناطق المجاورة والقضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وقال اللواء عصمت، إننا مستمرون في غسيل جميع خطوط شبكات مياه الشرب بصورة دورية وبصفة منتظمة، وذلك بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، عن طريق فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مشيرًا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأضاف رئيس مياه القناة، أن القيادة السياسية تهتم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحي، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها، والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار عبدالحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى أن الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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