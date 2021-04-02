شرطة واشنطن: مقتل المشتبه به في حادثة الدهس

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، عن أن المشتبه به بحادث هجوم الكابيتول الأمريكي صدم ضابطي شرطة وطعن ضابطًا آخر.ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، قال قائد شرطة واشنطن: "عناصرنا استجابوا بعد الواحدة ظهرا للتحقيق في حادث إطلاق نار".كما أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل المشتبه به في حادثة الدهس بعد إطلاق النار عليه.