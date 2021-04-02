إلقاء 750 ألف ذريعة سمكية في مياه البحيرات والمصارف بسيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، دعم أهالي سيوة بالثروة السمكية، في إطار زيارة السيد القصير وزير الزراعة للواحة حيث قامت هيئة الثروة السمكية بمحافظة مطروح بإلقاء ٧٥٠ ألف ذريعة سمكية من العائلة البلطية في مياه البحيرات والمصارف بواحة سيوة.وأوضح المهندس رضا محمد عمر مدير الثروة السمكية بمحافظة مطروح، أن عملية إلقاء الذريعة تأتي ضمن خطة الهيئة في مشروع تنمية البحيرات، مؤكدا استمرار رعاية الأسماك ومتابعتها لحين نموها.وأضاف العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، أن يتم المستهدف التوسع في الاستزراع السمكي بالواحة، والعمل على تنفيذ مشروعات تدر دخل للأسر بالواحة من خلال تعظيم الاستفادة من مياه المصارف خاصة أنها نظيفة من أي ملوثات.جاء ذلك بحضور أحمد على باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة والمهندس أحمد خليل مدير الإدارة الزراعية بسيوة وعدد من المواطنين.