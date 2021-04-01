تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة في أحداث «سلة الأهلي والزمالك»

تجري نيابة العجوزة تحقيقات موسعة في الأحداث التي شهدتها مباراة كرة السلة بين فريقي الأهلي والزمالك بعد إلغاء المباراة بسبب التواجد الجماهيري داخل صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة، وإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 10 من المتواجدين داخل الصالة.وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بموافاتها بالتحريات اللازمة حول دور كل من اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف أوباما وحازم إمام، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وهشام يكن لاعب الزمالك السابق، في الواقعة القضية المقيدة برقم 5642 سنة 2021 إدارى العجوزة.واستعلمت النيابة من الاتحاد المصري لكرة السلة عما إذا كان قد صدر ثمة قرارات لمنع حضور الجماهير لفعاليات الأنشطة الرياضية التي ينظمها الاتحاد من عدمه، وفي الحالة الأولى موافاتها بصورة رسمية من ذلك القرار وبيان سريانه، وعما إذا كان قد تم إخطار الأندية المشاركة بذلك القرار من عدمه وإرفاق ما يفيد ذلك القرار.واستعلمت أيضًا من اللجنة القائمة على إدارة نادي الزمالك عما إذا كان أي من المتهمين الوارد ذكرهم من الأعضاء العاملين بالنادي من عدمه أو العاملين بالنادي، وفي الحالة الأولى موافاتها بما يفيد ذلك على وجه رسمي، وفي الحالة الثانية بيان كيفية دخولهم للنادي على النحو المبين بالتحقيقات.وألقت الأجهزة الأمنية الثلاثاء، القبض على عدد من مقتحمي صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة أثناء مباراة الأهلي والزمالك بدوري السلة.وتحفظت أجهزة الأمن على الأشخاص المضبوطين داخل قسم شرطة العجوزة لعرضهم على جهات التحقيق صباح اليوم التالي.وكان يحيى العيسى، مراقب مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة الحادية عشرة بدوري السلة قرر إلغاء المباراة بسبب التواجد الجماهيري داخل صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة، وجاء قرار إلغاء اللقاء تطبيق للائحة نظرًا لاقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها.