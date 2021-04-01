سفير البحرين يترأس اجتماع سفراء «التعاون الخليجي» بالقاهرة

ترأس هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اجتماع مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جمهورية مصر العربية.وخلال الاجتماع، بحث السفراء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم مجلس التعاون وتبادل الآراء حول مواقف المجلس بشأن القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض نتائج زيارة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون والقاهرة.وشارك في الاجتماع: أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، ومحمد بن صالح الذويخ، سفير دولة الكويت، والدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان، وحسن بن أحمد المطوع، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية بين سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف التي تصب في صالح القضايا والمصالح المشتركة لدول المجلس الأشقاء.