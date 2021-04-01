رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرف لبنان المركزي: ملتزمون بالتعاون مع الشركة المكلفة بإجراء التدقيق الجنائي

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:12 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أكد مصرف لبنان المركزي التزامه الكامل بالتعاون مع الشركة الدولية التي ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تبدأ الشركة في عملية التدقيق.

وذكر مصرف لبنان المركزي – في بيان له اليوم – أن المجلس المركزي للبنك المركزي ملتزم بأحكام القانون الصادر في شهر ديسمبر من العام الماضي، والقاضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

وأشار البنك المركزي إلى حرصه على التعاون مع شركة (ألفاريز ومارسال) التي يُجرى التفاوض معها حاليا بمعرفة وزارة المالية اللبنانية لتكليفها بإجراء عملية التدقيق الجنائي، ووضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة اللبنانية وحسابات البنوك بتصرف وزير المالية غازي وزني.

وأوضح أنه تم بالفعل تسليم جميع الحسابات العائدة لمصرف لبنان المركزي بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، إلى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، إلى جانب وجود اجتماع مرتقب سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة الأمر.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في شهر ديسمبر من العام الماضي اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

ويتبنى الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجاري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية