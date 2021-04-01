الرعاية الصحية: 95% من المنشآت الطبية ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل 95% من الوحدات والمراكز والمستشفيات بمحافظة بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى ميكنة جميع المنشآت الطبية وخدماتها بالكامل في إطار خطط التحول الرقمى للخدمات الصحية.وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال لقائه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفد البرلمان برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تم تسجيل 707 آلاف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الخدمات الصحية للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.وأشار إلى أن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية للمنتفعين بدون سقف، لافتا إلى أنه تم استحداث 12 خدمة جديدة في المنظومة أبرزها عمليات التافى والتى تقوم بعملها داخل القطاع الحكومى الصحى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل مضيفا أن رضاء المنتفعين عن الخدمة وصل إلى 93% مرحبا بمشاركة لجنة الصحة في تقييم المنظومة والإطلاع على تفاصيل الخدمات المقدمة للمنتفعين.وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية: سننقل كافة الخبرات التى اكتسبناها من محافظة بورسعيد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.وأضاف: الحمد لله أننا في دولة يقودها رئيس يحقق أحلام المصريين في توفير خدمات طبية وفق معايير عالمية مشيرا إلى أنه لولا الإدارة السياسية ما كان تم خروج قانون التأمين الصحي الشامل للنور.وتابع: لم يمر عامين على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة ببورسعيد، وكان الدور البرلمانى لتقييم المنظومة للدفع بتحقيق أعلى سبل الرعاية بالإضافة إلى مواجهة التحديات الكاملة لأى نظام صحى، مشيرا إلى أن منظومات التأمين الصحى الشامل في أكبر دول العالم استغرقت وقت كبير لتنظيمها ومواجهة تحدياتها، ولن نرضى أن يكون النظام الصحى مرضى فقط للمصريين بل سيكون تجربة ونموذج ملهم للعالم كله، ونعد كل مواطن ببذل كل الجهود الكبرى للوصول إلى مستوى الخدمات التى يتمناها الرئيس عبد الفتاح السيسى.وفي ذات السياق استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد آليات تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة ومدى رضاء المواطنين في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى التحسن الكبير في أداء الخدمات الطبية.شارك في اللقاء كل من، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الشامل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على رأسهم الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.كما أشاد المحافظ بالطفرة التي شهدتها محافظة بورسعيد في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إن نجاح المحافظة يعكس نجاح أربع وزارات في تطبيق المنظومة الجديدة، معربًا عن فخره لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظته.وقال: المتابعة الميدانية عكست رضا المواطن البورسعيدي عن الخدمات الصحية المقدمة له من خلال المنظومة الجديدة، ودللت على نجاح المنظومة بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم رصدها خلال زيارات المستشفى حيث يتلقى المواطن الخدمة الطبية خلال أقل من 15 دقيقة، مؤكدًا أن هذا النموذج هو ما يسعى له المواطنين.وثمن المحافظ الخدمة الطبية المقدمة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن كل وحدة من وحدات طب الأسرة تقدم 80%من خدمات التأمين الصحي الشامل وتخدم ما لا يقل عن 12 ألف مواطن.