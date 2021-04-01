رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الرعاية الصحية: 95% من المنشآت الطبية ببورسعيد ضمن منظومة التأمين الشامل

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:03 م
الدكتور أحمد السبكى
الدكتور أحمد السبكى
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل 95% من الوحدات والمراكز والمستشفيات بمحافظة بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى ميكنة جميع المنشآت الطبية وخدماتها بالكامل في إطار خطط التحول الرقمى للخدمات الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال لقائه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ووفد البرلمان برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تم تسجيل 707 آلاف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الخدمات الصحية للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية للمنتفعين بدون سقف، لافتا إلى أنه تم استحداث 12 خدمة جديدة في المنظومة أبرزها عمليات التافى والتى تقوم بعملها داخل القطاع الحكومى الصحى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل مضيفا أن رضاء المنتفعين عن الخدمة وصل إلى 93% مرحبا بمشاركة لجنة الصحة في تقييم المنظومة والإطلاع على تفاصيل الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية: سننقل كافة الخبرات التى اكتسبناها من محافظة بورسعيد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف: الحمد لله أننا في دولة يقودها رئيس يحقق أحلام المصريين في توفير خدمات طبية وفق معايير عالمية مشيرا إلى أنه لولا الإدارة السياسية ما كان تم خروج قانون التأمين الصحي الشامل للنور.

وتابع: لم يمر عامين على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة ببورسعيد، وكان الدور البرلمانى لتقييم المنظومة للدفع بتحقيق أعلى سبل الرعاية بالإضافة إلى مواجهة التحديات الكاملة لأى نظام صحى، مشيرا إلى أن منظومات التأمين الصحى الشامل في أكبر دول العالم استغرقت وقت كبير لتنظيمها ومواجهة تحدياتها، ولن نرضى أن يكون النظام الصحى مرضى فقط للمصريين بل سيكون تجربة ونموذج ملهم للعالم كله، ونعد كل مواطن ببذل كل الجهود الكبرى للوصول إلى مستوى الخدمات التى يتمناها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفي ذات السياق استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد آليات تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة ومدى رضاء المواطنين في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى التحسن الكبير في أداء الخدمات الطبية.

شارك في اللقاء كل من، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الشامل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على رأسهم الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

كما أشاد المحافظ بالطفرة التي شهدتها محافظة بورسعيد في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إن نجاح المحافظة يعكس نجاح أربع وزارات في تطبيق المنظومة الجديدة، معربًا عن فخره لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظته.

وقال: المتابعة الميدانية عكست رضا المواطن البورسعيدي عن الخدمات الصحية المقدمة له من خلال المنظومة الجديدة، ودللت على نجاح المنظومة بمستشفى السلام التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم رصدها خلال زيارات المستشفى حيث يتلقى المواطن الخدمة الطبية خلال أقل من 15 دقيقة، مؤكدًا أن هذا النموذج هو ما يسعى له المواطنين.

وثمن المحافظ الخدمة الطبية المقدمة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن كل وحدة من وحدات طب الأسرة تقدم 80%من خدمات التأمين الصحي الشامل وتخدم ما لا يقل عن 12 ألف مواطن.

موضوعات متعلقة

5 مسلسلات قوية.. خريطة قنوات «DMC» في رمضان

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجاري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية