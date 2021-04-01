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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:14 م
مواعيد غلق المحلات
مواعيد غلق المحلات
أسماء منصور
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في الوقت الذي يفصلنا فيه عن الشهر الفضيل المنتظر مدة أقل من أسبوعين، حيث يطل علينا رمضان هذا العام ١٧ أبريل يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١، نظرا لأنه للعام الثاني على التوالي يأتي شهر رمضان الكريم مع تواجد أزمة فيروس كورونا المستجد، مما جعل الحكومة المصرية تقنن تواجد المواطنين المصريين وتجمعاتهم في المحلات والكافيهات لغير الضرورة كلما أمكن ذلك في سبيل الحفاظ على سلامتهم ومنعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتعرض لكم الدستور فيما يلي مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١، حيث قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد عقد اجتماعها مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021 وتم النظر في مواعيد المحلات والكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تستدعي فتح محل النشاط بناء على مدى حاجة المواطنين لنشاط هذا المحل، وجاءت مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ كالتالي:

ونص قرار اللجنة العليا على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية بداية من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً في الصيف، بينما تغلق في العاشرة مساءً في فصل الشتاء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا، والساعة الحادية عشر مساءً شتاءً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان 2021



مواعيد فتح هذه المحلات من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا وذلك خلال فصل الصيف بينما خلال الشتاء الشتاء من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشر مساء، على أن تكون مواعيد غلق المطاعم الكافيهات أيام الخميس والجمعة والإجازات وفى الأعياد الرسمية أيضًا الواحدة صباحًا شتاءً.

مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١


مواعيد غلق الورش ومحلات الأعمال الحرفية

من المقرر أن تكون مواعيد عمل الورش والمحلات في الصيف من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء، وفي فصل الشتاء تفتح من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق في تمام السادسة مساء.

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الفئات المستثناة من مواعيد غلق المحلات

وتعمل محلات البقالة والمخابز والأفران والصيدليات على مدار أربعة وعشرين ساعة.

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