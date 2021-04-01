موعد نقل المومياوات الملكية وتفاصيل الحدث 3/4/2021





موعد نقل المومياوات الملكية 2021





حددت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم السبت 3 أبريل لنقل 22 مومياء ملكية تضم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات حيث تتم عملية النقل بطريقة احترافية عبر سيارات زجاجية مصنوعة خصيصا لهذا الحدث العالمي وبها كافة عوامل الأمان الدولية لنقل القطع الأثرية بطريقة احترافية دون أي تلفيات وتبدأ الرحلة الملكية من ميدان التحرير الذي يشهد افتتاح أعمال تطويره وإزاحة الستار عن المسلة والمباشر، ويحضر الموكب الملكي عدد كبير من كبار الشخصيات الدولية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.





خط سير الموكب الملكي لنقل المومياوات





وضعت وزارتي السياحة والآثار والداخلية خطة محكمة لنقل 22 من المومياوات الملكية على رأسهم الملك رمسيس الثاني أعظم ملوك العصر الفرعوني من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط حيث يمر الموكب الملكي بكورنيش النيل وسور مجرى العيون محاطا به عدد كبير من العربات الفرعونية بها عدد من أبرز نجوم الفن في مصر على رأسهم الفنانة سوسن بدر والفنانة منى زكي والفنان حسين فهمي والفنان أحمد السقا، ويرتدون الزي الفرعوني.





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مدة الرحلة الملكية لنقل المومياوات





أصبح موعد نقل المومياوات الملكية وتفاصيل الحدث ومدة وكيفية النقل حديث العالم كله خلال الفترة الأخيرة حيث يتم النقل يوم السبت المقبل ليلا، في رحلة ملكية تستغرق 40 دقيقة، وسط إجراءات أمنية مشددة و أجواء فرعونية واحتفالات تنقلها أكثر من 400 قناة فضائية بمختلف دول العالم كنوع من الترويج لقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة حيث يتم تخفض أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط 50% خلال الفترة من 4 إلى 12 أبريل المقبل وذلك الترويج السياحي.





زادت محرك البحث العالمي جوجل عنالذي سيتم نقله عبر القنوات الفضائية العالمية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مكان نقل المومياوات ومدة الرحلة الملكية وكيفية النقل وأبرز نجوم الفن المشاركين في الحدث العالمي لنقل المومياوات.