اليوم.. بدء اختيار أفضل رسالة علمية بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، فتح باب التقدم للحصول على 12 جائزة لأفضل رسالة "ماجستير، دكتوراة" مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، بداية من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.وقال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن القطاعات الثلاثة تتضمن العلوم الطبية، "جائزتان للماجستير"، و"جائزتان للدكتوراة" للمتقدمين من كليات "الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض"، والثاني العلوم الإنسانية "جائزتان للماجستير" و"جائزتان للدكتوراة"، للمتقدمين من كليات "الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية"، والثالث العلوم الأساسية والهندسية والزراعية، "جائزتان للماجستير، وجائزتان للدكتوراة" للمتقدمين من كليات "العلوم والهندسة والزراعة".وأضاف، أن قيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الدكتوراة 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير، وقيمة كل جائزة بالنسبة لرسالة الماجستير 8 آلاف جنيه وشهادة تقدير، على أن تقوم كل كلية بترشيح رسالتي ماجستير ورسالتي دكتوراة، "ثمانية نسخ باللغة العربية والإنجليزية وكذلك نسخة إلكترونية من كل رسالة"، على أن يتم التقديم عن طريق الكلية وتسلم النسخ إلى إدارة البعثات بالجامعة.