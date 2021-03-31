آليات جديدة لصرف رواتب الموظفين في الأقصر

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وفدًا من بنك مصر، وذلك لبحث الاتفاق على آليات العمل خلال المرحلة القادمة لتحويل بطاقات المرتبات الحالية إلى بطاقات ميزة للمرتبات الحكومية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو سياسة الشمول المالي.ضم الوفد عبد السلام يونس مدير عام بطاقات المرتبات بالبنك، طايع جودت نائب أول مدير عام البنك فرع الأقصر، وإبراهيم العشرى نائب مدير عام بطاقات المرتبات الحكومية.هذا ومن المرجح أن يتسلم العاملين فى محافظة الأقصر بطاقة ميزة الأسبوع القادم.