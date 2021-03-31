المقاولون العرب تكرم رئيس هيئة قناة السويس والعاملين

زار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مشروع تطوير متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية قام العاملون بشركة المقاولون العرب بالاحتفال به وجميع العاملين بهيئة قناة السويس على الجهد الكبير والأداء المشرف لإدارة أزمة السفينة الجانحة والتي أدت لتوقف الملاحة بالقناة وانتهت بنجاح رجال هيئة قناة السويس بتعويمها بسلام وإعادة الحياة لهذا المرفأ الذى يخدم حركة التجارة الدولية.وقدم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء درع الشركة للفريق أسامة ربيع موجها التحية والتقدير باسم المهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة، ونواب وأعضاء المجلس وجميع العاملين بشركة المقاولون العرب على ما قدم رجال الهيئة من عطاء وجهد طيلة فترة الأزمة وإظهار الخبرة الكبيرة فى التعامل مع الظروف الصعبة والأزمات.وقد حضر الجولة التفقدية كلا من المهندس محمد عبدالعظيم عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الأشغال والدكتور محمد الذهبي استشاري المشروع ومن الجدير بالذكر أن مشروع متحف قناة السويس عبارة عن أعمال انشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمي يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة،كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة الاف متر مسطح تمثل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح.