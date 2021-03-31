ورشة عمل تدريبية في رياضة الـ«ويندو» لطالبات آداب عين شمس

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش في جامعة عين شمس برئاسة ا.د هند الهلالي مدير الوحدة ورشة عمل تدريبية ( ويندو) لطالبات كلية الاداب وذلك كأحد أنشطة الوحدة مارس من كل عام بمناسبة شهر المرأة.حيث قامت بتدريب الطالبات ا. اماني عبدالعال اخصائي نفسي اكلينكي واستشاري تدريب مدربات ويندو؛ ويعد الويندو هو تدريب دفاع عن النفس للفتيات والسيدات ضد العنف والتحرش من خلال مجموعة من التدريبات النفسية لزيادة الثقة بالنفس والقدرة علي المواجهة وزيادة الأدراك والوعي بالحدود الشخصية بالأضافة ألي مجموعة من التدريبات الجسدية للخروج من مواقف الخطر، واختتمت الورشة بتدريب كل فتاة علي كسر خشبة كنجاح لما تم التدريب عليه ورمزية للتغلب على جميع الصعاب بالإدارة والتدريب.ويتم تكرار ورشة العمل بشكل دوري مجانا لطالبات جامعة عين شمس ويمكن الاشتراك من خلال مقر وحدة مناهضة التحرش بالجامعة.