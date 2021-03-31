لجنة المرأة بـ«وفد الدقهلية» تزور ملجأ تحسين الصحة بطلخا (صور)

زارت لجنة المرأة برئاسة أميمة عوض عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم، ملجأ تحسين الصحة بطلخا بمناسبة يوم اليتيم، في إطار الأنشطة المتواصلة التي تقوم بها اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية برئاسة باهر السقعان رئيس اللجنة.وخلال الزيارة تم توزيع مواد غذائية وهدايا على النزلاء الذين أبدوا سعادة بهذه الزيارة التي رسمت البسمة على وجوههم وأشادوا بتلك المبادرة الطيبة.