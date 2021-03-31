«حماة الوطن» ناعيًا الجنزوري: ساهم في رعاية محدودي الدخل

نعي حزب حماة الوطن بخالص الحزن والاسى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذى انتقل إلى الرفيق الأعلى داعيًا الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وأعرب الحزب عن تقديره للدور الوطني الذي ساهم به "الجنزوري" خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، حتى لُقب بوزير الفقراء لما بدر منه وقت رئاسته للوزراء عندما اهتم بمحدودي الدخل.وأضاف الحزب أن الراحل صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، وبدأ عدة مشاريع بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدًا عن منطقة الوادي المزدحمة، منها مفيض توشكى، شرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.