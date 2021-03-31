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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:10 م
الكهرباء
الكهرباء
هبه محمد
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يبحث المواطنون في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " عن رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت، حتى يتمكن المواطن من استخدام كافة الخدمات التي يمكنك أن يحتاجها فيما يخص الكهرباء.

حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمساندة المواطن المصري من خلال هذه الخدمة الالكترونية للتسهيل عليه وتوفيرًا لوقته، لذلك يعرض لكم "الدستور" كل ما تبحث عنه وفقًا لبيان رسمي من الوزارة.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

حيث أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط منصة موحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت توفيرًا لوقت المواطنين ولتخفيف العبء عليهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، وتلتزم كافة الوزارات بالإجراءات الوقائية والاحترازية بقرارات الحكومة المصرية، لتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع والمصالح الحكومية في هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل الذي عاود في التفشي من جديد بالبلاد وأصبح أشد خطورة وأسرع في الانتشار عن السابق.

ويمكنك الأن الدخول عبر رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت حتى تتمكن من استخدام كافة الخدمات التي يمكنك أن تحتاجها، وذلك من خلال هذا الرابط من هنا.

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خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

1 - يمكنك من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت أن تقدم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني جديد.

2 - وتستطيع أيضًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أن تقدم طلب تركيب عداد كودي من خلال خدمة العملاء أو التواصل مع الدعم الفني.

3 - دفع فواتير استهلاك الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت.

4 - تسجيل قراءة العداد الكهربائي بكل سهولة من خلال الرابط الإلكتروني لخدمات الكهرباء.

5 - يمكن أيضًا من خلال المنصة أن تحل على شهادة بيانات لاستهلاك الكهرباء.

6 - ومن خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت يمكنك أيضًا طلب استبدال العداد بعداد آخر بقدرة أكبر وأقوى عن القديم.

7 - يمكنك تقديم طلب فحص للعداد الكهربائي.

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