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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف تفاعل رواد «تويتر» مع تصريحات «السيسى» بشأن سد النهضة؟ (تحليل بيانات)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:30 م
السيسى
السيسى
هايدي حمدي
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"مش بنهدد حد، محدش هيقدر ياخد مننا نقطة مية واحدة، واللي عايز يجرب يجرب، وعمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدًا، وإلا هيكون فيه حالة من عدم استقرار المنطقة لا يتصورها أحد، محدش بعيد عننا، المساس بمياهنا خط أحمر"، عبارات قوية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي بهيئة قناة السويس، بعد تحرير السفينة الجانحة، بشأن سؤاله عن نية أثيوبيا المُضي في الملء الثاني لسد النهضة.

وتحولت جملة "#سد_النهضة" إلى هاشتاج تداوله عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مشجعين الرئيس السيسي على تصريحاته، من منطلق أن هذا الامر قضية قومية يجب أن تلتفت إليه مصر بكل حزم، "الدستور" أجرت تحليل لهذا الهاشتاج الذي اشتعل بين تريندات "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.

بحسب أداة "Workbenchdata" وصلت عدد التغريدات خلال الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، إلى 966 تغريدة، وكانت أولى التغريدات لشخص يسمى "عمرو عبدالرحمن"، والتي أطلقها في الساعة 12:24 صباحًا، والذي أطلقها من خلال جهاز كمبيوتر وباللغة العربية.

بحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، اليوم، أنه تم نشر 95 تغريدة، وشاركها 90 مغرد، 1834708 مغرد هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع "الهاشتاج".

وكانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 10.53%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 1.05%، أما إعادة التغريد وصل إلى 88.42%.

وتم التغريد من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 53%، ومن خلال أجهزة IPad بنسبة 3%، ومن خلال أجهزة الأيفون بنسبة 28%، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 9%.

وباستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة التغريد بالنسبة الأكبر خلال اليوم، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 77%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 16.2%، وفي المرتبة الثالثة تأتي التغريدات المكتوبة بنسبة 6%، وفي المرتبة الأخيرة إعادة التغريد بنسبة 3.2%.

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