انتظام طلاب الصف السادس الابتدائي في امتحان مارس (صور)

انتظم طلاب الصف السادس الابتدائي، اليوم الأربعاء، في أداء امتحان شهر مارس، كأول امتحان للصف السادس بالفصل الدراسي الثاني.وكانت أول امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسي الثاني، قد انطلقت أول أمس، حيث توجه تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي لأداء امتحانات المجمعة وفق منظومة أسئلة الاختيار بين المتعدد.وتابعت مديريات التربية والتعليم الامتحانات في المحافظات من خلال غرف العمليات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومطابقة الأسئلة لمواصفات المركز القومي للامتحانات.يذكر أن الامتحانات النقل الشهرية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي يخوضها ما يصل إلى 8 ملايين طالب وطالبة.