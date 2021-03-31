مسؤول صينى يرد على اتهام بكين بعدم إطلاع الآخرين على بيانات كورونا

قال مسؤول كبير بقطاع الصحة الصيني اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أساس يستند إلى حقائق للاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها لم تطلع الباحثين الذين عينتهم منظمة الصحة العالمية للتحقيق في نشأة مرض كورونا، وفقا لرويترز.وفي تصريحات للصحفيين قال ليانج وانيان الذي شارك في قيادة الدراسة المشتركة لأصل كوفيد-19 التي أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية ونشرت يوم الثلاثاء إن الباحثين الصينيين والدوليين أتيح لهم الاطلاع على البيانات نفسها.وأضاف أن الشق الصيني من البحث المشترك قد اكتمل وأن العالم يحتاج الآن للنظر في احتمال ظهور حالات سابقة من كوفيد-19 خارج الصين في المرحلة المقبلة من البحث في نشأة الجائحة.