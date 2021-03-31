وكيل تعليم مطروح يتابع مسار امتحان مارس للصف السادس

قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة بإدارة النجيلة التعليمية غرب مطروح، حيث تابع مسار امتحان الصف السادس الابتدائي الخاص بشهر مارس (متعدد التخصصات) والذي جاء بنظام أسئلة الاختيار من متعدد فترة واحدة لمدة ساعتين بمدرستي دوار السبع وعمر بن الخطاب.جاء ذلك وسط تدابير وقائية مشددة وإجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكل المشاركين في أعمال الامتحانات.واطمأن «سلامة» من الطلاب على أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي مع توافر كل الأجواء المناسبة في اللجان الامتحانية.وتابع وكيل تعليم مطروح سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة في دوار السبع وعمر بن الخطاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لإعطاء كل طالب حقه كاملًا دون نقصان مع الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.