رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع مسار امتحان مارس للصف السادس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:20 ص
عاطف سلامة
عاطف سلامة
ياسمين شعيب
طباعة
قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة بإدارة النجيلة التعليمية غرب مطروح، حيث تابع مسار امتحان الصف السادس الابتدائي الخاص بشهر مارس (متعدد التخصصات) والذي جاء بنظام أسئلة الاختيار من متعدد فترة واحدة لمدة ساعتين بمدرستي دوار السبع وعمر بن الخطاب.

جاء ذلك وسط تدابير وقائية مشددة وإجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكل المشاركين في أعمال الامتحانات.

واطمأن «سلامة» من الطلاب على أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي مع توافر كل الأجواء المناسبة في اللجان الامتحانية.

وتابع وكيل تعليم مطروح سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة في دوار السبع وعمر بن الخطاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لإعطاء كل طالب حقه كاملًا دون نقصان مع الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

موضوعات متعلقة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

«الدستور» داخل مسرح جريمة قتل سيدة بورسعيد على يد طليقها

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية