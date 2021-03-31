ألمانيا تتخذ إجراءات ضد الإرهابيين من مواطنيها المنضمين لـ«داعش»

- ارتفاع أعداد الإرهابيين الألمان المحتمل عودتهم إلى البلاد



- ألمانيا تحقق في انضمام مواطنيها إلى داعش



- الحكومة الألمانية تلجأ إلى سحب الجنسية ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب



-تصنيف العناصر الخطرة بين الإرهابيين الألمان



- إجراءات استباقية في ألمانيا لمكافحة التطرف



- التحديات التي تواجهها ألمانيا في مكافحة الإرهاب



كشفت دراسة أصدرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن ألمانيا تتخذ إجراءات ضد الإرهابيين من مواطنيها الذين هاجروا من البلاد للانضمام لصفوف تنظيم "داعش" وغيرها من التنظيمات المتطرفة، وكيف تواجه برلين إدارة التهديدات الأمنية المحتملة الناجمة عن عودتهم مرة أخرى إلى البلاد، ضمن سياسات الحكومة لمكافحة الإرهاب والتطرف.وذكرت الدراسة- التي أعدها الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للدراسات والباحث في الشؤون الأوروبية في بون (ألمانيا) أن "برلين لا تزال تعيش هاجس عودة الإرهابيين من مواطنيها وتعتبر عودتهم إلى ألمانيا تهديدًا مباشرا على أمن ألمانيا ودول أوروبا."وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 1050 مواطن ألماني قد سافر إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش وعاد معظمهم (أكثر من 330) إلى ألمانيا في موجات بين عامي 2014 و2015، وأن عدد الإرهابيين (الجهاديين) الألمان الذين سافروا الى سوريا منذ عام 2011 يقدر بنحو 1050 شخص، قتل منهم 10% وعاد منهم 30% أي مايقدر ب 300 شخص تقريبا، بينما لا يزال المئات من المقاتلين الألمان الأجانب نشطين في المنطقة أو تحتجزهم قوات الأمن.ووفقا لتقرير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بعنوان "أين المقاتلون الألمان الأجانب اليوم؟"، تحتجز القوات الكردية ما يصل إلى 200 مواطن ألماني في سجون ومعسكرات شمال شرق سوريا.كما كشفت تقارير عن "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشن حملة اعتقالات ضد أذرع تنظيم داعش في مخيم الهول شمال شرق سوريا، بوجود 12 ألف عنصر من التنظيم الارهابي في سجونها، وتقدر الحكومة الالمانية، عدد عناصر داعش من مواطنيها في مخيم الهول وحده: 50 أمرأة و60 طفلا و30 رجلا.كشفت الدراسة عن أن الحكومة الألمانية تعمل من خلال مكتب المدعي العام، في محكمة "كارلسروه" الالمانية المختصة في قضايا الإرهاب، بارسال فريق عمل، يتحقق من وجود عناصر ألمان في تنظيم داعش واماكن تواجدهم، ضمن مهمة سرية، وذلك كون أن المانيا لايوجد لها سفارة او قنصلية في سوريا، وكون ان قوانين واجراءات وزارة الداخلية الالمانية تنص على "ان جميع المواطنين الألمان لهم الحق في العودة (إلى ألمانيا) من الناحية المبدئية بمن فيهم أولئك المشتبه في قتالهم ضمن تنظيم داعش".وأضافت أن ألمانيا تعمل في الوقت الحاضر على جمع الادلة والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر داعش في سوريا والعراق، من اجل اخضاعهم الى المحاكم حال عودتهم، مشيرة إلى أنه بدون حصول المانيا على تلك المعلومات القضائية، لن تتمكن من إستعادتهم، حسب قول الحكومة الألمانية.ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، فأن الشرطة الألمانية أجرت تحقيقات نشطة ضد 33 مواطن منهم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال في 26 قضية، وفي الوقت نفسه، واجه العشرات من أعضاء داعش بالفعل محاكمات في ألمانيا بعد عودتهم طواعية، مضيفة انه "حتى أولئك الذين لا يوجد ضدهم دليل على ارتكابهم جرائم فعلية، يخضعون للمراقبة من قبل شرطة الولاية أو وكالات المخابرات المحلية." في حين أن الشرطة الألمانية كشفت عن عودة بعض "الجهاديين" الألمان وعائلاتهم بشكل غير قانوني إلى البلاد.وأوضحت أن المانيا تعتمد جمع المعلومات حول ما يسمى ب" المقاتلين الأجانب" في مناطق النزاع خاصة سوريا والعراق، حيث اكدت تقارير الاستخبارات الالمانية أنها قامت بجمع المعلومات حول عدد من "الجهاديين" الالمان، في سوريا والعراق قبل عودتهم مرة أخرى إلى البلاد من أجل اخضاعهم للاجراءات القانونية اللازمة.ذكرت الدراسة: "إنه منذ 9 أغسطس 2019، يتوجب على أي شخص ألماني يذهب للقتال في صفوف الجماعات المتطرفة في الخارج أن يتوقع تجريده من جنسيته الألمانية."وتابعت أنه نظرا لأن القانون الألماني يحظر الحرمان من الجنسية عندما يكون الفرد حاملا للجنسية الألمانية فقط وينتهي به الأمر عديم الجنسية، فأن الحكومة الألمانية تبنت أسس في هذا الشأن وهي: ان من يحمل جنسية أخرى غير جنسيته الألمانية ويكون قد بلغ سن الرشد ويريد الانضمام مستقبلا إلى التنظيمات الإرهابية يمكن مبدئيا أن يفقد الجنسية الألمانية. كما أنّ القانون ليس له مفعول رجعي على المقاتلين المعتقلين حاليا وقاتلوا لصالح داعش.وفي هذا الصدد، حذرت الإستخبارات الداخلية الالمانية BfV من أن الأطفال والمراهقين الذين تم تنشأتهم اجتماعيا من قبل الجماعات المتطرفة وقرروا العودة إلى ألمانيا من مناطق النزاع تلك، يكون قد تعرض بعضهم لغسيل مخ في مدارس داعش وأصبح سلوكهم متطرفا للغاية.وقال وزير الداخلية الألماني إن دائما ما تروج للأطفال على أنهم "جيل جديد من مقاتلي التنظيم داعش، ويتم تصويرهم على أنهم قساة وعنيفون”، مضيفًا أنهم قد يمثلون خطرا كبيرا عند عودتهم حيث قد ينشأون" جيل ثان من الإرهابيين”.بينت الدراسة أن السلطات الألمانية أدرجت الأفراد الذين تشتبه في استعدادهم للقيام بهجمات إرهابية على النحو الذي يسمى" معرضين لأن يكونوا خطرين"، كما أدرجت الشرطة الفيدرالية الألمانية مؤخرًا 679 فردًا في فئة "الإرهابيين الخطرين"او "المحتمل أن يصبحوا إرهابيين خطرين" على خلفية تنفيذهم عمليات إرهابية، إلى جانب 509 آخرين باعتبارهم "الأشخاص الاقل خطورة”.أوضحت الدراسة أن الاستخبارات الألمانية حصلت على الكثير من الصلاحيات، من الحكومة والبرلمان خلال السنوات الثلاث الاخيرة، بحيث يمكنها من اعتماد اجراءات استباقية ووقائية امنية تقليدية، منها مراقبة المشتبه بهم، اخضاعهم للمراقبة الالكترونية، قرصنة المعلومات من اجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.كما دشنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا في فبراير 2020 بوابة إلكترونية لجمع أدلة عن الهجوم الذي شهدته مدينة “هاناو”، بولاية “هسن”.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنها أصدرت مناشدة للمواطنين بتحميل أي مقاطع فيديو أو صور على الموقع من أجل استجلاء مجريات الجريمة دون ثغرات، مضيفة أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي أدلة هاتفيًا بالاتصال على رقم مجاني.لفتت الدراسة إلى أن القانون الالماني لايعاقب من سافر الى سوريا والعراق وعاش في ظل “خلافة داعش” بقدر اخضاع من تورط في عمليات ارهابية، سواء قتل او جرائم حرب، وتكون عقوبته في المانيا لا تقل عن ثلاث سنوات وفي بعض الحالات يمكن ان تصل الى عشر سنوات.وتابعت أن المانيا لاتخضع العائدين الى العقوبات القضائية، عندما لا يثبت تورطه في عمليات قتل او جرائم حرب، وهذا مايثير الكثير من المخاوف لدى المواطن الالماني، كون العائدين سيكونوا طلقاء، وممكن ان ينفذوا عمليات ارهابية.وتكمن التحديات امام اجهزة الاستخبارات برصد ومتابعة العائدين الطلقاء، لاسباب تتعلق بالموارد البشرية والفنية.واختتمت الدراسة قائلا: "إن إبقاء او ترك المقاتلين الاجانب في سوريا وغيرها من مناطق النزاع، يعمل على زيادة التطرف والإرهاب، والقواعد الاساسية في محاربة التطرف والارهاب تلزم الدول الاوروبية ودول اخرى بضرورة استعادة مواطنيها وأن لا تستمر في تجاهل خطورة هذا الملف."