أستاذ علوم سياسية: السيسي وجه رسالة ردع لإثيوبيا وحدد «خطًا أحمر»

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول سد النهضة وتأكيده بـأنه لن يسمح لأحد أن ينال من حصة مصر المائية هي بمثابة رسالة ردع لكل من يهدد أمن مصر المائي وهي في الوقت ذاته تؤكد أن خيار التفاوض مازال مفتوحًا، في ظل خط أحمر وهو حصة مصر المائية، التى حسم الحديث حول إمكانية الانتقاص منها التى لوحت بها أثيوبيا.وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ" الدستور" أن حديث الرئيس اليوم أثناء زيارته لقناة السويس عقب حل أزمة السفينة البنمية الجانحة جاء بطريقة لم نعهدها من الرئيس، ولأن الرئيس لا يريد أن يؤول كلامه بأنه تهديد عسكري عقب قائلا " مبنهددش حد"، خاصة بعدما عرضت أكثر من دولة الدخول كوسيط في التفاوض وباءت المحاولات كلها بالفشل، في ظل التعنت الإثيوبي عن الملء الأحادي لخزان السد، كما أبلغت الخارجية الإثيوبية المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، بمضي إثيوبيا في عملية الملء الثاني لسد النهضة وإنها جزء من عملية بناء سد النهضة.