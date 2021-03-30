رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض المصري الروسي لأعمال الحفائر المشتركة

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، افتتاح المعرض المصري الروسي المصور الذي يضم أهم أعمال الحفائر المشتركة بين كلية الآثار بجامعة الفيوم ومتحف آزوف الروسي للآثار والحفريات، وذلك بحضور الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار والدكتور وليد علي خليل الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار (منسق الاتفاقية)، وشاركوا في حضور ندوة ثقافية مصورة عبر الإنترنت (video conference) بمشاركة السيد ماميتشيف يفجينيفيتش مدير متحف آزوف الروسي والسيد مراد جاتين مستشار روسيا الثقافي في مصر بالمركز الثقافي بالإسكندرية والسيدة إيرينا جوساتش كبير مفتشي الآثار ورئيس الفريق العلمي بمتحف آزوف الروسي والسيد مسلوفسكي أندريه نيكالايفيتش عالم الآثار الروسي وذلك اليوم الثلاثاء.ووجه أحمد شديد رئيس الجامعة عبر المنصة الاليكترونية كلمة ترحيب لجميع المشاركين بالندوة من دولة روسيا، وأكد أن اتفاقيات التعاون الثقافي بين مصر وروسيا من البرامج المميزة لجامعة الفيوم على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلي أنه لن يتوانى عن تقديم كافة أنواع الدعم للاستمرار في نجاح تلك الاتفاقيات، كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا الحدث الذي يعتبر من الأحداث الهامة التي تفخر جامعة الفيوم بالمشاركة فيها على المستوى الثقافي والأكاديمي.ودعا المشاركين بالندوة من دولة روسيا لاستضافتهم في رحاب جامعة الفيوم عقب اجتياز جائحة كورونا على مستوى العالم.وأكد عاطف منصور عبر المنصة الاليكترونية أن كلية الآثار تعتبر من أوائل الكليات بجامعة الفيوم التي تعقد اتفاقيات تعاون مع دولة روسيا منذ عام ٢٠١٥ وذلك من خلال تنفيذ الأبحاث العلمية المشتركة بين الباحثين بكلية الآثار وبين الباحثين من دولة روسيا والتي تم نشرها في العديد من المجلات العلمية بمصر وروسيا، بالإضافة إلى سفر طلاب كلية الآثار بجامعة الفيوم الي روسيا للتدريب على أعمال الحفائر الأثرية واستقبال الباحثين من روسيا في مصر لالقاء المحاضرات والمشاركات البحثية سواء داخل جامعة الفيوم أو مع بعض الجهات العلمية الأخرى مثل مكتبة الإسكندرية.كما أشار وليد خليل إلى أنه تم تفعيل الاتفاقية خلال السنوات السابقة وحتى الآن على العديد من الأصعدة المتعلقة بتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والنشر العلمي الدولي المشترك بين الجانبين المصري والروسي منذ عام ٢٠١٥.