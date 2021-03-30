يبحث الكثير من الطلاب خلال هذه الفترة عن توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الرابع الابتدائي، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، والقنوات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمنصات التي خصصتها الوزارة للطلاب لمساعدتهم على تلقي دروسهم.





"الدستور" يرصد خلال هذه السطور، توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الرابع الابتدائي، وذلك بعد أن قاموا بأداء اختبارات شهر مارس، حيث قامت الوزارة بتوزيع المنهج الجديد.

توزيع منهج شهر ابريل للصف الرابع الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم، توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الرابع الابتدائي ، للطلاب عبر المنصات التعليمية الإلكترونية، حيث يضم المنهج عد مواد أساسية، وهم: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية.

منهج مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي

وأما بالنسبة لمنهج اللغة العربية فجاء كالتالي: تابع الوحدة الأولى: إني رأيت نملة ، والوحدة الثانية: رحلة إلى القمر - أمنية هناء - ونور القمر - وهناء على سطح القمر، وأما النحو: الاسم الجمع - و مطابقة الفعل للفاعل تذكيرًا وتأنيثًا.

منهج مادة الدراسات الاجتماعي

الأول منهج الجغرافيا، وتتضمن : تابع الوحدة الأولى: الدرس الثاني والثالث (من صفحة 7 إلى صفحة 14).





وأما التاريخ، ويضم الوحدة الثالثة (من صفحة 28 حتى 30)، والوحدة الرابعة: الدرس الأول والثاني (من صفحة 32 حتى 35).

منهج مادة العلوم

وأما مادة العلوم لشهر أبريل، الوحدة الأولى: الدرس الثالث وأنشطته، والدرس الرابع وأنشطته (من صفحة 21 حتى 33).

منهج مادة الرياضيات لشهر أبريل

تابع الوحدة الأولى: الدرس الخامس إلى السادس (من صفحة 13 حتى 26)، والوحدة الثانية: الدرس الأول إلى الثالث (من صفحة 28 حتى 46) ، والوحدة الثالثة: الدرس من الأول إلى الثالث.

منهج مادة اللغة الإنجليزية لشهر أبريل





الوحدة 9، مراجعة 3، الوحدة 10 (من صفحة 9 إلى 18).





موعد اختبارات شهر أبريل

ويؤدي طلاب صفوف النقل اختبارات شهر أبريل من يوم 28 حتى يوم 30 أبريل، في امتحان موحد متعدد التخصصات، فقد خصصت وزارة التربية والتعليم التقييمات الشهرية بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



