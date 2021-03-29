تضم القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2021، هذا العام مجموعة قوية ومتميزة من العروض التليفزيونية سواء دراما أو كوميدي أو أكشن، حيث يعد شهر رمضان السباق الحقيقي للأعمال التليفزيونية، حيث يسعى كل فنان لتقديم أفضل ما عنده خلال هذا الشهر، لأنه يعتبر الأكثر مشاهدة، وفهناك ما يزيد عن 20 عملا تليفزيونيا في هذا الشهر الكريم، الذي تفصلنا أيام قليلة عنه.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021 النهائية

"الدستور" يوضح القائمة النهائية للأعمال التليفزيونية في شهر رمضان الكريم 2021.

تضم القائمة مسلسل الاختيار الجزئ الثاني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من النجوم.





وتتضمن القائمة أيضا: مسلسل كوفيد 25، وتدور أحداثه حول نهاية العالم، من بطولة يوسف الشريف.





كما ينافس نسل الأغراب في السباق الرمضاني، حيث يتناول المسلسل في أجواء درامية إحدي قصص المجتمع الصعيدي، من بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة.





مسلسل موسى، تدور أحداث المسلسل في إطار درامي خلال فترة الخمسينات أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر حول موسى الذي يتحمل عبء عائلته بعد وفاة والده ويواجه العديد من المشكلات، من بطولة محمد رمضان، ونخبة كبيرة من الفنانين.





وحرب أهلية، مسلسل اجتماعي من بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، وباسل الخياط، والمخرج سامح عبدالعزيز.





كما تضم القائمة أيضا مسلسل القاهرة كابول، يدور في إطار اجتماعي المؤامرات التي تحدث في مصر والمنطقة العربية من خلال ثلاث قصص لكل منها بطل، من بطولة خالد الصاوي.





قائمة مسلسلات رمضان "الملك"





ويجسد الفنان عمرو يوسف مغامرة درامية جديدة من خلال مسلسل الملك المأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمي نجيب محفوظ والذي يتناول قصة حياة الملك أحمس قاهر الهكسوس.





مسلسل هجمة مرتدة

وبعتير هذا العمل وطني، ومأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، تدور الأحداث حول شاب مصري يعمل في الخارج ويتعرض إلى محاولة تجنيد من قبل دولة أجنبية ولكنه يرفض ويتواصل مع مخابرات بلده.





مسلسل نجيب زاهي زركش

حيث يعد العمل بمثابة العودة من جديد للفنان يحيى الفخراني، بعد غياب ثلاث سنوات، وكانت آخر أعماله مسلسل “بالحجم العائلي”، ويدور مسلسله هذا العام في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل ثري تتوفى زوجته وتترك له ثلاثة أبناء وتتوالى الأحداث.





مسلسل خلي بالك من زيزي

يدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول العلاقات الأسرية، ويتطرق إلى مناقشة المشكلات الزوجية.





مسلسل المدينة في رمضان

وهو مسلسل قصيرة من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، كما تضم القائمة أيضا مسلسلات قصر النيل، تدور أحداث في أجواء تسودها الغموض حول جريمة قتل في حقبة الستينات، مسلسل النمر، من بطولة محمد إمام، ومسلسل عش الدبابير للنجم مصطفى شعبان، وضد الكسر للفنانة نيلي كريم، ومسلسل اللي مالوش كبير من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي.





كما تضم قائمة مسلسلات رمضان النهائية، أيضا مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال الذي ما زال مستمر في السباق الرمضاني لمدة تزيد عن الخمس سنوات، وتضم القائمة مسلسل بين السما والأرض من بطولة النجم هاني سلامة.

وتتضمن مسلسلات رمضان لحم غزال من بطولة غادة عبدالرازق، ورهبة من بطولة فتحى عبدالوهاب، ومسلسل ورد وتعد البطولة المطلقة للفنانة حنان مطاوع.





قائمة مسلسلات رمضان 2021 النهائية





وتضم القائمة أيضا مسلسل فارس بلا جواز، للفنان مصطفى قمر، ويعد رجوع للدراما بعد غيان استمر ما يزيد عن 11 عامًا، ومسلسل الأب المثالي للفنان الكوميدي على ربيع وتدور أحداثه في 11 حلقة في شكل كوميدي.





وأما مسلسل تقاطع طريق، فيعد عودة للفنانة منى زكى بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات بعد مسلسلها أفراح القبة، حيث تغيبت الفترة الأخيرة عن السباق الرمضاني.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021 النهائية

كما تشارك الفنانة ريهام حجاج بمسلسل كل ما نفترق، مع الفنان عمرو عبدالجليل، والتي تعد البطولة المطلة لها لأول مرة في تاريخ عملها الفني.





وتضم القائمة أيضا مسلسل بنت السلطان، الذي يدور في إطار شعبي، من بطولة روجينا، باسم سمرة، ومسلسل الطاووس من بطولة النجمة سميحة أيوب وسهر الصايغ.