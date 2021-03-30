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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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السيسي: ماحدش هياخد نقطة مياه من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:10 م
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التفاوض هو خيار الدولة المصرية التي بدأت به في ملف سد النهضة.
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