محافظ السويس ونائب رئيس وزراء كرواتيا يبحثان فرص الاستثمار

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا مع جوردان رادمان، نائب رئيس الوزارة ووزير الشئون الخارجية والأوربية بجمهورية كرواتيا، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بمبنى ديوان عام المحافظة، لبحث التعاون الاقتصادى بين البلدين بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية وسفير دولة كرواتيا فى مصر ووفد رجال اعمال وكبار مسئولين من دولة كرواتيا.وقال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن السويس موقعها فريد وتشمل عدد من الموانى المتنوعة ومنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة عتاقة الصناعية وتشمل عدد من المجالات تتيح الفرص لتصدير المنتج للخارج والاستهلاك المحلى ويوجد نموذج اقتصادى داخل المنطقة الاقتصادية وهى المنطقة الصينية الصناعية " تيدا " والتى توجد بها حجم صناعات كبيرة ومتنوعة تماما.وأكد صقر أن هذه المنطقة مجهزة تماما من المرافق العامة والخدمات، مشيرا إلى أننا ندعم الاستثمار وتقدم له تسهيلات فى جميع النواحي وترحب بالدولة الصديقة كرواتيا.قال اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، إن المنطقة تقع على مساحة ٢٠٩ كيلو متر مربع يتابعها عدد ٣ موانئ البحرية، لافتا إلى أن المنطقة جاهزة لاستقطاب كافة الصناعات المختلفة من صناعات البتروكيماويات والمنسوجات مجهزة من كافة المرافق.وعرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتى تمثل القطاع الجنوبى وتضم الأدبية والسخنة، كما تم عرض أهم المشاريع الناجحة التى أقيمت خلال الفترة الماضية في عدة مجالات.وقال الدكتور جوردان رادمان، نائب رئيس الوزارة ووزيرالشئون الخارجية والأوربية بجمهورية كرواتيا، إن الاستثمارات الكرواتية ممكن أن تكون فى مجالات التعاون فى الموانئ والطاقة والبترول والثروة السمكية والخشب.وأضاف: جئنا إلى مصر لبحث مزيد من الاستثمارات من خلال الوفد رجال الأعمال والذى يضم الغرفة التجارية الكرواتية وبنك الاستثمار ومركز البناء وعدد من الشركات.