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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«حكايات الثعلب».. مواقف الكوميديا والحب في زواج حازم إمام

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:20 ص
حازم إمام وزوجته
حازم إمام وزوجته
إيمان ماهر
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تصدر حازم إمام، نجم منتخب الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس النواب، "تريند جوجل" بعد ظهوره مع زوجته قدرية داوود في حلقة صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، وكشفا عن عدة تصريحات ترصدها "الدستور" في السطور التالية.

- تعرفت قدرية داوود على حازم إمام عن طريق ملجأ في المعادي، فقد احتاج الملجأ ذات يوم لنجم كرة قدم يحضر الحفلة وتحدثت إليه هاتفيا ثم تقابلا صدفة في المهندسين ومن هنا بدأت علاقتهم.

- قال إمام: "حفل زفافي كان بعد إحدى البطولات الكُروية ومعملتش بروفة على بدلة الفرح، وعندما ارتديت البدلة اكتشفت إنها واسعة عليا".

- عن إحدى مواقف الغيرة قالت: "بنت سلمت عليه وباسته، وزعلت وضربت بوز جامد".

- قال إمام إن الفنان الراحل عامر منيب والفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي هم من قاموا بإحياء فرحه على زوجته قدرية داوود.

- الشاعر أيمن بهجت قمر كتب أغنية له ولزوجته قدرية قام محمد حماقي بغنائها في الفرح، لافتًا إلى أن علاقة صداقة تربطه بأيمن بهجت قمر منذ الطفولة.

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