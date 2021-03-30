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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:35 ص
الفراعنة المحاربون
الفراعنة المحاربون
نضال ممدوح
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يستضيف مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء٬ ندوة لمناقشة كتاب "الفراعنة المحاربون.. دبلوماسيون وعسكريون"، لعالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير.

وحسين عبد البصير، عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة. وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مشرفًا ومديرًا للعمل الأثري بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ويشغل الآن منصب مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

من أهم مؤلفاته: "ملكات الفراعنة: دراما الحب والسلطة"، و"أسرار الآثار: توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات"، و"أسرار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون"، وروايات "البحث عن خنوم"، و"الأحمر العجوز"، و"الحب في طوكيو".

يكشف كتابه "الفراعنة المحاربون دبلوماسيون وعسكريون" أسرار التاريخ العسكري لملوك مصر الفراعنة الذين أسسوا أول جيش نظامي في التاريخ ووضعوا الأخلاقيات العسكرية للحروب التي تقرها المواثيق الدولية حاليًا.

ويسرد الكتاب بطولات الملوك الفراعنة المحاربين العظام أمثال تحتمس الأول، وتحتمس الثالث، وسيتي الأول، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث، وغيرهم. كما يهتم الكتاب بالدبلوماسية التي سادت العلاقات الخارجية لمصر في هذا الوقت مع بلاد الشرق الأدنى القديم المتمثلة في سوريا وفلسطين والعراق ومنطقة البحر المتوسط.

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