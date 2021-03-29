«صحة البحرالاحمر» تحذر المواطنين من التعامل مع شركات نظافة منزلية

نفى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، علاقة المديرية بشركات النظافة الخاصة التي تتجول بمدينة الغردقة، مُدّعين أنهم تابعين للمديرية أو أن هناك بروتوكول تعاون بينهما، مهيبًا بالمواطنين عدم التعامل مع أي شخص يدعي إنتماؤه لمديرية الصحة دون الاطلاع علي إثبات الشخصية الخاص به.وأكد وكيل وزارة الصحة لـ"الدستور"، أن المديرية لا تتعامل مع أي شركات نظافة وتعقيم للمنازل وليست هناك أي تعامل معهم بأي طريقة، مؤكدًا أنه في حال وجود حملات تعقيم أو غير ذلك سوف يتم الاعلان عنه في القنوات الرسمية والصحف المصرية وموقع مديرية الصحة، لافتًا الي أن المديرية لا تعلم شيئًا عن تلك الشركات او العاملين بها نهائيًا.وكان شكي عدد من السكان بمدينة الغردقة من وجود شركات نظافة تدّعي أنها تتبع مديرية الصحة وتعمل علي رش الحمامات والمطابخ المنزلية، وتحصيل مبلغ مالي 20 جنيهًا من كل وحدة سكنية.