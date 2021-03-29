43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس عن بدء عبور قافلة الشمال المتواجدة في البحيرات، والتي تتجه من البحيرات للسويس ويبلغ عددها 43 سفينة تحركت بالفعل، وجارٍ خروجها من المجرى الملاحي.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الإثنين، عن تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.