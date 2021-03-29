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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:23 م
السعودية الطيران
السعودية الطيران
نعمات مدحت
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ما زالت عمليات البحث مستمرة حول أخبار السعودية اليوم عن الطيران، حيث يبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن موعد فتح حركة الطيران السعودي، يوميًا من جانب المواطنين حول العالم، وذلك بهدف عودتهم إلى أعمالهم التي توجد بالمملكة حيث تحظى فئة كبيرة من المصريين بالعمل على أراضي المملكة العربية السعودية، كما يوجد لدى المستثمرين السعودين أعمالا يريدون مباشرتها، بالإضافة إلى عدد كبير منهم يحب السفر باستمرار إلى القاهرة للاستمتاع بجوها، والتجول في الأماكن التاريخية بها والدينية، وزيارة المعالم السياحية.

ليس فقط الأعمال والاستمتاع بمصر والسعودية فقط ما يشغل بال المواطنين، بل هناك فئة أخرى تود زيارة بيت الله الحرام والحرم المكي، وعمل عمرة رمضان، حيث تحرص شريحة كبيرة من المواطنين على ذلك سنويا.

عودة الطيران السعودي يشغل بال الكثير من المواطنين حول العالم، فهناك دول كثرة تزيد عن الـ 22 دولة منعت السعودية دخول رعاياها إلى أرضها حفاظًا على المواطنين، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في هذه الأزمة، وأوقف حركة الطيران لفترة كبيرة، مما أرهقت العمالة حول العالم.

أخبار السعودية اليوم عن الطيران 2021

لم تصدر أية بيانات رسمية حتى الآن حول أخبار الطيران الدولي السعودي، وعودته مرة أخرى، منذ أخر تصريحات صدرت من وزارة الداخلية السعودية، وهي أنه من المقرر أن تعود حركة الطيران في منتصف مايو المقبل، بعد عيد الفطر المبارك.، وبالتحديد يوم 17 مايو المقبل 2021.

ضوابط عودة حركة الطيران الدولي السعودي 2021

 
شددت المملكة العربية السعودية، على المواطنين الذين يرغبون في السفر للمملكة، وذلك عقب عودة حركة الطيران، بعدد من الإجراءات التي ينبغي عليهم تنفيذها، وعدم انتقاله والقضاء عليه بشكل نهائى، إجراء الكشف الطبي على القادمين وأسرهم وتوقيعهم على نموذج بالالتزام الصحي، والتي يتم تسليمها عند الوصول الخضوع إلى حجر صحي لمدة أسبوع" مدة عزل".

وتضمن الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا، ايضاا  التأكيد على تحديد مكان المنزل الذي يقيم فيه المواطن الذي عاد إلى المملكة خلال 8 ساعات من موعد الوصول عبر التطبيق الإلكتروني " تطمن".، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وخضوعهم للتدابير الوقائية، لعدم نقل عدوى الوباء، لحين انتهاء الأزمة.

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