محافظ مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مسجد العوام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام أوقاف مطروح أعمال ترميم ورفع كفاءة مبانى مسجد العوام بكورنيش مدينة مرسي مطروح كأحد أهم معالم المدينة وأشهر المساجد بها.ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من كل الأعمال داخل المسجد وخارجه، بالإضافة إلى دورات المياه للرجال والسيدات ودار المناسبات وإعادة استغلالها في إقامة المناسبات الدينية والمحلية المختلفة.كما وجه بإنهاء أعمال الصيانة والكهرباء والدهانات وغيرها بما يليق بمكانة المسجد، مشيدًا بمبادرة مديرية أوقاف مطروح في زراعة أشجار الزيتون بمحيط المسجد وعدد من المساجد الأخرى.