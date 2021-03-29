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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر يوم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:57 م
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
شيماء حسين
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مازال البحث مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل عن آخر يوم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة عقب إعلان وزارة الصحة عن إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم الأطفال المقيمين في مصر سواء مصريين أو أجانب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير عدد الأطفال و الفئات العمرية المستهدفين من حملة وزارة الصحة.

آخر يوم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية حملة قومية ثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقيمين في مصر سواء كانوا مصريين أو أجانب بالمجان من عمر يوم وحتى سن 5 سنوات وذلك خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري، وذلك عن طريق فرق ثابتة داخل كافة مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية بجميع محافظات الجمهورية وفرق متحركة بالشوارع والميادين الرئيسية وموافق وسائل المواصلات ومحطات مترو الأنفاق وبجوار المدارس والمساجد والكنائس والنوادي لتحقيق رؤية الوزارة بمصر خالية من فيروس شلل الأطفال.

تعرف على أعداد الأطفال المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال


وأكدت وزارة الصحة أن عدد المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي أطلقتها خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري تستهدف قرابة 16.7 مليون طفل بالمجان من المصريين أو الأجانب المقيمين في مصر حيث تم إطلاق قوافل طبية للمرور على البيوت في القرى والنجوع في الريف المصري بجميع المحافظات وجهي القبلي والبحري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 5 مساءاً حيث يشارك في تلك الحملات أكثر من 90 ألف شخصا من الفريق الطبي.

فوائد حملات شلل الأطفال في مصر

يسعى الكثير من المصريين لمعرفة آخر يوم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تهدف إلى تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس شلل الأطفال وذلك بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط وذلك ضمن الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار مصر خالية من الأمراض وفقا لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

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