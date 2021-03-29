أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية حملة قومية ثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقيمين في مصر سواء كانوا مصريين أو أجانب بالمجان من عمر يوم وحتى سن 5 سنوات وذلك خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري، وذلك عن طريق فرق ثابتة داخل كافة مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية بجميع محافظات الجمهورية وفرق متحركة بالشوارع والميادين الرئيسية وموافق وسائل المواصلات ومحطات مترو الأنفاق وبجوار المدارس والمساجد والكنائس والنوادي لتحقيق رؤية الوزارة بمصر خالية من فيروس شلل الأطفال.





تعرف على أعداد الأطفال المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال





وأكدت وزارة الصحة أن عدد المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي أطلقتها خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري تستهدف قرابة 16.7 مليون طفل بالمجان من المصريين أو الأجانب المقيمين في مصر حيث تم إطلاق قوافل طبية للمرور على البيوت في القرى والنجوع في الريف المصري بجميع المحافظات وجهي القبلي والبحري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 5 مساءاً حيث يشارك في تلك الحملات أكثر من 90 ألف شخصا من الفريق الطبي.





يسعى الكثير من المصريين لمعرفة آخر يوم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تهدف إلى تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس شلل الأطفال وذلك بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط وذلك ضمن الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار مصر خالية من الأمراض وفقا لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.



