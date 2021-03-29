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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:49 ص
تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن آخر أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021، حيث أعلنت وزارة الصحة، عن إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لجميع أبناء الشعب المصري، وغير المصريين المقيمين داخل البلاد، بداية من العمر البالغ يوم وحتي ٥ سنوات، وبدأت الحملة اليوم الأحد وستنهي الأربعاء المقبل الموافق تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١، وتلك المدة هي أربع أيام، والتي تستهدف تطعيم ١٦.٧ مليون طفل، بدون أى تكلفة "بالمجان"، على مستوي جميع المحافظات.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، التي تقوم على تنفيذها وزارة الصحة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على صحة أبناء وأطفال الشعب المصري من تلك المرض، لتصبح مصر خالية من أمراض شلل الأطفال، والنهوض بالصحة العامة للأطفال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣١.

آخر أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021


وأكدت وزارة الصحة، أن تطعيم الأطفال بداية من البالغين يوم وحتي ٥ سنوات، لجرعتين متتاليتين يهدف إلى رفع المناعة الجسدية للأطفال، والمجتمعية ضد مرض شلل الأطفال، خصوصًا أن المرض ظهر في عدد من الدول المجاورة، موضحت أن الحملة الأولى القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال انطلقت في ٢٨ فبراير الماضى، ونجحت في تطعيم حوالي ١٦ مليونًا و٥٣٣ ألفًا و٨٣٨ طفلًا، من ضمنهم ١٧ ألفًا و١٠٠ طفل، غير المصريين المقيمين داخل أراضي الدولة المصرية، وبلغت نسبة التطعيم ٩٨.٩% من الأطفال المستهدفين.
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وأشارت الوزارة إلى أن التطعيم ضد شلل الأطفال في القري يتم من خلال المرور على المنازل، بهدف الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم، في جميع المحافظات، على أن تكون مواعيد التطعيم بداية من الساعة ٨ صباحًا، وحتي الساعة الخامسة مساء، وشددت على أن الفرق الطبية المشاركة في حملة التطعيم حوالي ٩٠ ألف شخص من الفرق الطبية، للقيام بتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

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